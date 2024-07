Cimitero: secondo lotto di lavori

Due blocchi speculari da ottanta cellette, due da novantasei e un'aiuola con piante a basso fusto. L'Amministrazione comunale di Bareggio cerca di dare una risposta incisiva alla necessità di luoghi di tumulazione nel suo camposanto cittadino. Quello previsto è il secondo lotto di lavori.

Due blocchi speculari da ottanta cellette, due da novantasei e un'aiuola con piante a basso fusto. L'Amministrazione comunale di Bareggio cerca di dare una risposta incisiva alla necessità di luoghi di tumulazione nel suo camposanto cittadino. Quello previsto è il secondo lotto di lavori. "Tra gli obiettivi dell'amministrazione comunale - si legge tra le pieghe della delibera - occupa un posto di rilievo l'attuazione di interventi di adeguamento e riqualificazione del cimitero con la realizzazione di nuove sepolture. Per la crescente necessità di ossari dovuta all'aumento delle cremazioni, il cimitero non presenta adeguata disponibilità per soddisfare i bisogni della cittadinanza e si rende necessario procedere alla realizzazione degli stessi con urgenza". A lavori ultimati, il cimitero comunale potrà disporre di circa trecentocinquanta cellette in più.

