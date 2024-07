Illuminazione: nuovo corso a Bareggio

Nuovo corso sul fronte dell'illuminazione pubblica a Bareggio. L'Amministrazione comunale retta dal sindaco Linda Colombo ha infatti affidato il servizio dopo l'esito della gara alla società A2A.

Nuovo corso sul fronte dell'illuminazione pubblica a Bareggio. L'Amministrazione comunale retta dal sindaco Linda Colombo ha infatti affidato il servizio dopo l'esito della gara alla società A2A. Chi vorrà richiedere interventi dovrà comporre il numero 800 68.88.11. Il primo cittadino bareggese ha poi spiegato che "nella prossime settimane sarà attivato un form apposito per le segnalazioni relative al comune di Bareggio". A2A si è peraltro presa in carico le segnalazioni che, in precedenza, erano state assegnate a Enel e non erano state ancora prese in carico.

