La 'Castano in Rosa 2024'

Tutti rigorosamente in rosa. E altrimenti non potrebbe essere, visto che l'appuntamento è proprio la 'Castano in Rosa'. Un evento, ormai diventato un appuntamento fisso nel calendario delle iniziative castanesi e che, allora, ritorna puntuale anche quest'anno. Giovedì 25 luglio, dalle 18 a mezzanotte, in piazza Mazzini e corso San Rocco, spazio a aperitivi a tema, sfilate di moda, musica e intrattenimento, attività e associazioni. Una serata, insomma, di festa, divertimento, condivisione e tutta da vivere gli uni affianco agli altri.

