Cuggiono: sequestrati oltre 500 grammi di cocaina

La Polizia Locale di Cuggiono, nella giornata di giovedì 18 luglio, ha sequestrato in un campo di granoturco uno zaino contenente 500 grammi di cocaina.

Nel tardo pomeriggio di giovedì 18 luglio, una pattuglia della Polizia Locale di Cuggiono ha sequestrato oltre 500 grammi di cocaina ritrovati in un campo di granoturco in via don Angelo Ferrario a Castelletto di Cuggiono. Lo stupefacente è stato rinvenuto insieme a due armi da taglio, un cellulare e altre apparecchiature elettroniche. La pattuglia si trovava in zona per il quotidiano controllo del territorio e in particolare nell'area a seguito di segnalazioni da parte degli abitanti e degli agricoltori. "Con questo sequestro che toglie dal mercato un ingente quantitativo di stupefacente - ha affermato in una nota il Comune - è evidente l’importanza del presidio del territorio, giacché il sequestro è una delle cose più temute dagli spacciatori e contribuisce concretamente alla lotta al consumo di droga. Di sicuro non è stato risolto il problema dello spaccio, ma di certo è stato dato un segnale che il territorio è sorvegliato. Un grande plauso va alla Polizia Locale che in questi mesi sta effettuando un ottimo lavoro del quale si iniziano a vedere i risultati".

