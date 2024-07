Auguri Piera: 101 anni

100 e più... auguri! Per la precisione 101. Buon compleanno, allora, a Piera “Pierina” Ramponi. Un momento davvero speciale per tutta la comunità di Castano.

100 e più... auguri! Per la precisione 101. Buon compleanno, allora, a Piera “Pierina” Ramponi. Un momento davvero speciale per tutta la comunità di Castano, così come speciale è il traguardo che ha raggiunto. Castanese “doc”, 101 anni vissuti con entusiasmo, amore e cura della famiglia e delle tante persone che le vogliono bene. “Un grande, grandissimo augurio alla signora Piera - commenta il sindaco Roberto Colombo -. Una bellissima emozione e una gioia immensa per tutta la città”.

