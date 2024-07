Energie rinnovabili: un mondo da scoprire

Cosa sono le 'energie rinovabili'? Dove le possiamo trovare? E perchè sono così importanti?

Con 'energie rinnovabili' si intendono tutte quelle energie derivanti da fonti di energia non esauribili, come il sole, il vento, i movimenti marini, o reintegrabili naturalmente in un tempo comparabile a quello umano, come le biomasse o il calore geotermico.

Perciò questo tipo di energia si basa su uno sfruttamento delle fonti che non impatta negativamente sul consumo delle risorse, dando un’opzione realistica ed ecologica alle fonti non rinnovabili, come i combustibili fossili o l’energia di origine nucleare.

Queste fonti vengono utilizzate principalmente per produrre energia elettrica, ma anche per riscaldare ambienti industriali e domestici, per climatizzare gli edifici e per alimentare i mezzi di trasporto pubblici e privati.

Negli ultimi anni l’Italia ha intrapreso un percorso proficuo nella produzione e nell’utilizzo dell’energia proveniente da risorse rinnovabili, nel percorso verso questa transizione energetica green hanno avuto una parte importante gli incentivi per le energie rinnovabili: il cosiddetto Ecobonus.

Le fonti rinnovabili da cui è possibile produrre energia sono fondamentalmente sei:

l’energia di origine solare che deriva appunto dai raggi solari e viene convertita in energia utilizzabile attraverso pannelli solari e impianti fotovoltaici e viene utilizzata per riscaldare gli edifici, l’acqua sanitaria e fornire energia elettrica accessibile. L’energia eolica sfrutta il vento e attraverso il movimento di enormi pale che grazie ad un generatore sono in grado di trasformare la rotazione in energia elettrica. L’energia idroelettrica sfrutta la gravità e il movimento dell’acqua per mettere in movimento turbine che alimentano a loro volta generatori ad asse verticale e orizzontale. L’energia geotermica utilizza come fonte il calore sprigionato dalla Terra, raccolto tramite pozzi di iniezione ed estrazione. L’energia derivata dalle biomasse consente di riutilizzare la maggior parte dei rifiuti biodegradabili e dei prodotti agricoli, evitando gli sprechi. E infine l’energia marina che sfrutta il moto ondoso, lo spostamento di grandi masse di acqua salata e le correnti marine per produrre energia elettrica pulita e inesauribile.

Le energie rinnovabili presentano moltissimi vantaggi, sia a livello ambientale che a livello di costi economici: riducono le emissioni di gas serra e producono energia pulita, utilizzano fonti inesauribili, che consentono un rifornimento continuo e costante. Hanno poi effetti positivi nella lotta al cambiamento climatico e producono energia che riduce la dipendenza dalle forniture estere.

Le energie rinnovabili, però, presentano anche alcuni svantaggi, i principali sono: l’ampio utilizzo di suolo per alcune tipologie di impianti (fotovoltaico, solare, eolico); gli elevati costi di manutenzione degli impianti e la possibile alterazione di alcuni habitat naturali, con impatti negativi sulla flora e sulla fauna.

