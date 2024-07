Termiati i lavori tra Bareggio e Cisliano

“Si tratta di un piccolo intervento che viene incontro a un bisogno del territorio; ringrazio i sindaci di Bareggio e Cisliano, la collaborazione istituzionale attivata ha un importante valore simbolico per me" - questo il commento della consiglierà delegata alle infrastrutture Daniela Caputo.

Martedì 16 luglio la Città metropolitana ha terminato i lavori di riqualificazione della strada SP 232 tra i comuni di Bareggio e Cisliano. Sono 1.4 i chilometri di strada interessati da una asfaltatura integrale, per un costo di oltre 130mila euro, che garantirà maggiore sicurezza agli automobilisti.

Così commenta la consiglierà delegata alle infrastrutture Daniela Caputo: “Si tratta di un piccolo intervento che viene incontro a un bisogno del territorio; ringrazio i sindaci di Bareggio e Cisliano, la collaborazione istituzionale attivata ha un importante valore simbolico per me; la Città metropolitana è al servizio dei 133 comuni che la costituiscono e fornire ad essi un valido sistema di infrastrutture contribuisce in misura importante allo sviluppo economico e sociale del nostro territorio”

