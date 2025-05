David di Donatello a Valentina

Valentina Visintin ha ricevuto il David di Donatello per il miglior trucco realizzato nel film "Le deluge, gli ultimi giorni di Maria Antonietta" di Gianluca Jodice.

Da Bareggio alle luci scintillanti della cinematografia. Valentina Visintin ha ricevuto il David di Donatello per il miglior trucco realizzato nel film "Le deluge, gli ultimi giorni di Maria Antonietta" di Gianluca Jodice. Il sindaco Linda Colombo ha voluto felicitarsi con lei ricevendola in municipio e consegnandole una pergamena e un mazzo di fiori. "Grazie alla professionalità e alla sua passione- commenta il primo cittadino bareggese in una nota - Valentina ha portato il nome di Bareggio fuori dai nostri confini, a nome di tutta l'amministrazione comunale di Bareggio, complimenti per il traguardo raggiunto". Direttrice di un laboratorio a Milano per la realizzazione di trucchi, Visintin ha collaborato per importanti produzioni cinematografiche nazionali e internazionali tra le quali The Galaxy volume 1, Romulus su Sky, Il Primo Re, Game of Thrones , il Racconto dei Racconti. Nel 2020 aveva già ricevuto la nomination per il David per il miglior trucco con il film Il Primo Re insieme con altri colleghi.

