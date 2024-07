Conoscere il mondo delle bocce e cimentarsi in prima persona: è l'iniziativa 'Porte aperte al bocciodromo', più appuntamenti promossi alla bocciofila 'Casa del Giovane' di Turbigo. Si

Conoscere il mondo delle bocce e cimentarsi in prima persona: è l'iniziativa 'Porte aperte al bocciodromo', più appuntamenti promossi alla bocciofila 'Casa del Giovane' di Turbigo. Si comincia, allora, sabato 13 luglio, quindi secondo momento in calendario il 20, per finire poi il 27. La partecipazione è gratuito e le serate, seguite da tecnici della società, prenderanno il via alle 20.30.

