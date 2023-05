'Turbigo on the road'

Pronti a quattro giorni di cibo da strada, musica e coinvolgimento. Tempo di street food, infatti, in piazza Madonna della Luna a Turbigo. Primo appuntamento, allora, giovedì 11 maggio con l'omaggio a Cremonini & Luna Pop, quindi venerdì 12 '883 & Max Pezzali', mentre sabato 13 spazio alla musica italiana; infine, domenica 14 omaggio a Ultimo.

