Relamping nelle scuole

Il Comune di Vanzaghello utilizzerà l'importo di 70 mila euro avuto come contributo nazionale per eseguire lavori di efficientamento energetico e relamping alle scuole primaria e secondaria di primo grado.

Li ha ricevuti nell'ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza e ha già deciso come impiegarli. Il Comune di Vanzaghello utilizzerà l'importo di 70 mila euro avuto come contributo nazionale per eseguire lavori di efficientamento energetico e relamping alle scuole primaria e secondaria di primo grado. "Le opere - spiega la relazione - prevedono la sostituzione degli apparecchi illuminanti fluorescenti esistenti con apparecchi illuminanti a led. Tale intervento non causerà un aggravio di potenza sui conduttori esistenti". L'esigenza che il Comune si è posto è anche di uniformare l'impianto illuminante in quanto , spiega sempre la relazione, "sono presenti corpi illuminanti equipaggiati con lampade a fluorescenza diffusi nei vari locali e di tipologia differente in funzione della destinazione d'uso dei locali dell' edificio". Oggetto dei lavori saranno la primaria San Francesco d'Assisi di via Rosmini e la secondaria Alcide De Gasperi di via Raffaello Sanzio.

