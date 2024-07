"Bravi ragazzi". Festa per il 'Diploma Day'

Tutti rigorosamente con il 'tocco' in testa. E, in fondo, altrimenti non avrebbe potuto essere. Già, perché quello non era un momento qualsiasi.

Tutti rigorosamente con il 'tocco' in testa. E, in fondo, altrimenti non avrebbe potuto essere. Già, perché quello non era un momento qualsiasi. Eh no, era il grande giorno di fare festa e farla assieme. La gioia e la complicità, allora, che si mischiavano con gli abbracci, le strette di mano e soprattutto i complimenti: eccoli appunto fianco a fianco gli studenti e le studentesse dell'istituto superiore 'Torno' di Castano, per il 'Diploma Day'. Un'iniziativa promossa dall'associazione genitori, in collaborazione con la stessa scuola di piazzale don Milani, che ha visto assoluto protagonisti i ragazzi. Gli uni con gli altri, dunque, hanno ricevuto l'attestato, dopo le fatiche e gli impegni scolastici, vivendo un appuntamento davvero particolare e speciale. Tutti a festeggiare, insomma, gli importanti traguardi raggiunti, pronti adesso a mettersi nuovamente all'opera per altri straordinari successi.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!