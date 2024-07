'La Notte delle Stelle'

Ormai un appuntamento fisso nel calendario delle iniziative di Turbigo. Perché non è estate, senza l'immancabile 'Notte delle Stelle'.

Ormai un appuntamento fisso nel calendario delle iniziative di Turbigo. Perché non è estate, senza l'immancabile 'Notte delle Stelle'. E, allora, pronti a vivere una serata di musica, divertimento e solidarietà, assieme a Monia, Mr. Anthony ed ai loro cantanti e ospiti d'eccezione. L'appunatamento è sabato 6 luglio, dalle 20.45 in piazza Bonomi a Turbigo. L'evento è a ingresso libero, l'invito è a contribuire con un'offerta libera a favore del progetto 'SOS Anziani' del Comune, in collaborazione con il Centro Ricreativo De Cristoforis-Gray. Un piccolo gesto che può fare una grande differenza. In caso di maltempo, l'evento sarà posticipato a domenica 7 luglio.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!