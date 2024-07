Don Ludovico a Corbetta

Un nuovo sacerdote, appena ordinato, arriva nella comunità parrocchiale di Corbetta. Il suo ingresso ufficiale verrà festeggiato a settembre, ma già da domenica 23 giugno, è arrivato a Corbetta.

Un nuovo sacerdote, appena ordinato, arriva nella comunità parrocchiale di Corbetta. Il suo ingresso ufficiale verrà festeggiato a settembre, ma già da domenica 23 giugno, è arrivato a Corbetta. Si tratta del prete novello don Ludovico Pileci, nominato vicario per la parrocchia di San Vittore. La notizia era già stata comunicata la scorsa settimana, quando la Chiesa di Milano aveva reso note le destinazioni dei sacerdoti appena ordinati nel Duomo di Milano. Da domenica però il 24enne ha iniziato il suo percorso all’interno della parrocchia cittadina che lo porterà poi da settembre, con il trasferimento di don Alessandro Teodi che diventerà parroco a Pregnana Milanese. “Corbetta è veramente bella e sono stato accolto in maniera eccezionale - spiega don Ludovico - Da domenica, prima il parroco don Giuseppe Galbusera, poi don Alessandro mi hanno iniziato ad introdurre in questa realtà senza farmi mancare nulla. Ho già ricevuto tanto affetto dai fedeli e credo che questo possa essere un bellissimo punto di partenza”.

