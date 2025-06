ATM cerca personale: a Corbetta il prossimo recruiting day

Una nuova opportunità di lavoro nel trasporto pubblico: il 25 giugno a Corbetta il Recruiting Day ATM.

Un’occasione pensata per chi desidera lavorare nel settore del trasporto pubblico: mercoledì 25 giugno 2025, presso la sala consiliare del Comune di Corbetta (via Cattaneo 25), si terrà il Recruiting Day ATM, organizzato da Afol Metropolitana in collaborazione con il Comune di Corbetta e Azienda Trasporti Milanesi.

L’incontro, aperto dalle 9.30 alle 12.30, rappresenta un momento dedicato all’orientamento professionale e alla selezione diretta del personale. Durante la mattinata, i partecipanti avranno l’opportunità di conoscere meglio ATM, i suoi servizi e le posizioni attualmente aperte.

Al centro della presentazione ci sarà il progetto "Patenti Gratuite per i Conducenti del futuro", un’iniziativa che permette di ottenere la patente D e la Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) a costo zero, una misura pensata per incentivare l’ingresso di nuovi conducenti nel mondo del trasporto pubblico.

Dopo la fase introduttiva, i candidati potranno incontrare direttamente i recruiter ATM e sostenere un primo colloquio conoscitivo. Le opportunità però non si fermano qui: non solo futuri autisti, ma anche futuri tecnici, perché l’azienda sta cercando anche delle figure adatte manutenzione di metropolitane e tram, agenti di linea itineranti per sistemi di metropolitana automatica, personale di stazione e laureati in ingegneria. Spazio anche per chi è interessato a lavorare nei servizi al pubblico!

Durante l’attesa per i colloqui ATM, i partecipanti potranno inoltre presentarsi agli esperti di Afol Metropolitana, che saranno disponibili per illustrare ulteriori offerte di lavoro sul territorio e fornire supporto all’orientamento e alla candidatura.

La partecipazione è libera, ma è consigliata la registrazione sul sito afolmet.it, per gestire al meglio l’affluenza e ottimizzare i tempi di colloquio.

