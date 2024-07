C'è il mercato: via del Pozzo chiusa al traffico veicolare il giovedì mattina (dalle 8.30 alle 12.30). È questa la prima misura sperimentale per una migliore viabilità e sicurezza.

C'è il mercato: via del Pozzo chiusa al traffico veicolare il giovedì mattina (dalle 8.30 alle 12.30). È questa la prima misura sperimentale messa in campo dalla nuova Amministrazione comunale di Castano e che rientra in un più ampio progetto di accorgimenti e modifiche che si vogliono portare avanti per garantire una migliore fruibilità e sicurezza nella zona, soprattutto appunto durante il giorno di mercato. "Stop", quindi, al transito delle auto in quel tratto di strada (ad eccezione dei residenti), che collega piazza Ardizzone con piazza Mazzini, mentre sarà consentito unicamente il passaggio a pedoni e ciclisti.

