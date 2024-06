La 'Scuola di Belle Arti' di Santa Maria Maggiore

Dal 29 giugno riapre anche il percorso espositivo con il taglio del nastro della mostra “Gian Maria Rastellini nella Milano di Grubicy e Tosi".

La Scuola di Belle Arti “Rossetti Valentini” inaugura la stagione estiva con un denso programma di iniziative, laboratori, eventi pensati per un pubblico di ogni età e per intercettare interessi artistici variegati.

La riapertura degli spazi espositivi è fissata per sabato 29 giugno, alle ore 17, con l'inaugurazione della mostra “Gian Maria Rastellini nella Milano di Grubicy e Tosi”, a cura di Lorella Giudici e Elisabetta Staudacher, che sarà poi visitabile fino al 3 novembre.

L'esposizione intende ripercorrere la formazione e l’attività artistica di Gian Maria Rastellini (1869–1927) e del fratello Gian Battista Rastellini (1860–1926), anch’egli pittore e decoratore, originari di Buttogno. L’esposizione tratta principalmente di Gian Maria, ma non manca di riservare uno spazio anche alle nature morte e ai ritratti eseguiti dal fratello.

Ma la rinnovata Scuola di Belle Arti del capoluogo vigezzino ospiterà molti altri eventi, attività organizzate dalla Fondazione Rossetti Valentini per consolidare la Scuola quale centro di formazione e di produzione culturale d'eccellenza.

Tutti i dettagli degli eventi sono online sul calendario eventi di www.santamariamaggiore.info e sul sito della Fondazione www.fondazionerossettivalentini.it.

Il mese di luglio inizierà con un omaggio musicale, giovedì 4 luglio alle ore 21, con il concerto “Un Bach vigezzino nella revisione di Jean Barbieri” con Davide Besana al violino e Roberto Bassa al pianoforte. Ingresso a contribuzione responsabile fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Dal 5 al 7 luglio la Scuola ospiterà il laboratorio di scrittura creativa “Oltre la montagna”, un percorso didattico per adulti a cura di Davide Vanotti. È possibile inviare la propria richiesta di iscrizione a segreteria [at] fondazionerossettivalentini [dot] it (minimo 8, massimo 15 partecipanti). Per la partecipazione è richiesto un contributo minimo di 75€.

Dal 12 al 14 luglio è in arrivo la sesta edizione della Mountain Academy. Tre giorni sulle Alpi per creare un taccuino d’artista. Ormai uno degli appuntamenti fissi dell’estate di Santa Maria Maggiore, la Mountain Academy è un corso pratico-teorico che, a partire dalle suggestioni e ispirazioni montane della Valle Vigezzo, mette alla prova i suoi partecipanti e li invita a sperimentare e scoprire tecniche e approcci diversi. Le tre giornate sono curate da “La Tana dei Lupi Gentili”. Per la partecipazione è richiesto un contributo minimo di 60€. Info e prenotazioni a segreteria [at] asilobianco [dot] it – segreteria [at] fondazionerossettivalentini [dot] it.

Il 20 luglio alle ore 15 prenderà il via “Belle Arti Kids”, il ciclo di attività didattiche e laboratori creativi per bambini dai 6 ai 10 anni. Gli appuntamenti successivi si terranno il 17 e 24 agosto, sempre alle ore 15. Per informazioni e prenotazioni: segreteria [at] fondazionerossettivalentini [dot] it (minimo 6 max 10 bambini partecipanti). Per la partecipazione è richiesto un contributo minimo di 6€.

Ad un mese dal taglio del nastro, sabato 27 luglio alle ore 11 è in programma la visita guidata alla mostra “Gian Maria Rastellini nella Milano di Grubicy e Tosi”. È richiesta la prenotazione a segreteria [at] fondazionerossettivalentini [dot] it, minimo 5 persone, massimo 20. Per la partecipazione è richiesto un contributo minimo di 5€.

Avvio d'agosto, sabato 3 e domenica 4, con un inedito workshop. “Scorci insoliti” è il titolo del workshop fotografico nei giardini di Santa Maria Maggiore a cura di Jill Mathis. Prenotazione obbligatoria a segreteria [at] fondazionerossettivalentini [dot] it, minimo 6, massimo 10 iscritti ammessi. Per la partecipazione è richiesto un contributo minimo di 100€. Modelli dei set fotografici saranno i membri del Gruppo Folkloristico Valle Vigezzo.

Martedì 6 agosto, dalle ore 15 alle ore 18, un'altra novità, il “Laboratorio di scenografia”, rivolto a bambini a partire da 6 anni, a cura di Alessia Dresti. Durante il laboratorio i partecipanti realizzeranno alcuni teatrini con marionette con l’utilizzo di materiali riciclati. È richiesta la prenotazione a segreteria [at] fondazionerossettivalentini [dot] it (minimo 6, massimo 10 partecipanti). Per la partecipazione è richiesto un contributo minimo di 10€. È previsto un secondo laboratorio “gemello” martedì 20 agosto, con gli stessi orari, i medesimi contenuti e le stesse modalità di partecipazione.

Sabato 10 agosto alle ore 11 una nuova visita guidata, a cura dello staff del museo, alla mostra “Gian Maria Rastellini nella Milano di Grubicy e Tosi”. È richiesta la prenotazione a segreteria [at] fondazionerossettivalentini [dot] it (minimo 5, massimo 20 partecipanti). È richiesto un contributo minimo di 5€.

Domenica 11 agosto tornano a risuonare le sette note: alle 21 andrà infatti in scena il concerto “In stile antico. Musiche di Respighi, Strawinsky e Zimbalist” con il rodato duo formato da Davide Besana al violino e Roberto Bassa al pianoforte. Ingresso a contribuzione responsabile fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Ancora attività laboratoriali da mercoledì 21 a venerdì 23 agosto (ore 10-12) grazie al “Laboratorio di manipolazione dell’argilla per adulti” condotto da Michela Maruzzi. Nel corso dei tre incontri verranno affrontate le tecniche del “pizzicotto”, della “lastra” e del “colombino”. Il corso si avvierà con un minimo di 6 partecipanti, massimo 10. È richiesto un contributo minimo di 90€.

Tradizioni locali protagoniste tra settembre e ottobre grazie a “La Via della Lana”: sabato 28 settembre, 5 e 12 ottobre, grazie ad una nuova iniziativa curata da Gaiadilana e Gruppo Folkloristico Valle Vigezzo, i partecipanti potranno scoprire il mondo della filatura. Si tratta di un laboratorio che permette di scoprire le varie fasi di lavorazione della lana, dalla filatura della lana grezza alla creazione del Tricoté, giacca tipica vigezzina in lana bianca a doppio petto. Per partecipare è necessario inviare una mail a segreteria [at] fondazionerossettivalentini [dot] it. Il ciclo di incontri pratici e teorici sarà confermato al raggiungimento di minimo 6 iscritti, massimo 10. Per la partecipazione è richiesto un contributo minimo di 90€ (la quota è comprensiva della lana necessaria per realizzare il prodotto finale).

Tutti i contributi richiesti per la partecipazione alle attività andranno a sostegno della Fondazione per coprire parzialmente i costi vivi.

Aperture e costi di ingresso alla Scuola di Belle Arti “Rossetti Valentini” 2024

Dal 30 giugno al 8 settembre aperta tutti i giorni h. 10-12.30/16-18, chiuso il lunedì.

Dal 7 settembre al 3 novembre aperta sabato e domenica h. 10-12.30/16-18.

Ingresso libero con offerta minima 4€, visite guidate su prenotazione minimo 5 persone massimo 20, costo 5€ a persona (per gruppi inferiori a 5 persone si applica la tariffa fissa di 25€).

