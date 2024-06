Un servizio congiunto tra la Polizia locale di Turbigo, con i Carabinieri della caserma di Castano e di Milano nelle due stazioni ferroviarie.

Prima a Turbigo, poi a Castano. Controlli mirati e specifici, perché come dice quel vecchio detto "prevenire è meglio che curare". Un servizio congiunto allora: è quello messo in campo dalla Polizia locale turbighese, con i Carabinieri della caserma di Castano e di Milano nelle due stazioni ferroviarie. Gli uni affianco agli altri, insomma, in un'attività di verifica e accertamento dei passeggeri e delle persone in transito, oltre che dei veicoli. Un lavoro, come detto, in sinergia che ha visto gli agenti e i militari dell'Arma muoversi all'interno ed all'esterno delle due strutture cittadine, proprio per monitorare le singole situazioni. Perché la presenza e la collaborazione costanti, sono fondamentali per garantire una sempre maggiore sicurezza in tutto il territorio.

POLIZIA LOCALE E CARABINIERI: CONTROLLI IN STAZIONE



