Il neo eletto Ottolini è pronto a presentare i suoi assessori

La campagna elettorale ha dato i suoi frutti per Alessio Ottolini, nuovo sindaco di Bernate Ticino. Durante il primo consiglio elettorale di mercoledì 26 giugno la nomina degli assessori.

Cambio al vertice per Bernate Ticino che durante le Amministrative dello scorso 8 e 9 giugno ha eletto a primo cittadino il candidato Alessio Ottolini, della lista ‘Un passo in avanti’. Si rimescolano dunque le carte del Consiglio Comunale che vede tra gli eletti alla carica di consigliere della lista vincente Emiliana Calcaterra, che indiscrezioni vedrebbero alla carica di vice sindaco, Alice Gaviri, Salvatore Logoteta, Laura Paris, Sefora Di Paolo, Roberto Geniale e Alessandro Bollasina. Sui banchi della minoranza il sindaco uscente Mariapia Colombo e Garavaglia Emilia per ‘Bernate e Casate nel futuro insieme’ e Osvaldo Chiaramonte per la lista due ‘Per un paese migliore’. Resta dunque da attendere il primo Consiglio Comunale, in calendario mercoledì 26 giugno, per l’assegnazione degli assessorati.

