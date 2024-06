'Festa del Solstizio'

Anche se a livello ‘ufficiale’ l’estate quest’anno arriverà la sera italiana del 20 giugno, il 21 giugno si celebra il ‘Solstizio d’Estate’.

Anche se a livello ‘ufficiale’ l’estate quest’anno arriverà la sera italiana del 20 giugno, il 21 giugno si celebra il ‘Solstizio d’Estate’. Un appuntamento nel quale già gli antichi celebravano il passaggio stagionale e l’entrare in una fase nuova. A Cuggiono, invece, sono ormai 33 anni che questa ricorrenza si celebra con la grande festa promossa dall’Ecoistituto Valle del Ticino e dal coordinamento ‘Salviamo il Ticino’. “Dal 1992 questa festa ha rappresentato, non solo la riscoperta di un magnifico spazio, quello di Villa Annoni e del suo parco, ma soprattutto un forte messaggio di collaborazione tra realtà che operano nel sociale, un modo diverso di fare festa, condividere riflessioni sul passato e sul presente e cercando di costruire ponti tra generazioni guardando il futuro. In modo solidale e sostenibile. Mai come ora ne sentiamo il bisogno”. Tante le proposte: dalla mostra su Luoghi e persone d’acqua agli scacchi, dal cinema al teatro, ai concerti. Esposizione di opere realizzate con mattoncini Lego e mostre fotografiche, presentazione del libro Ecologia e giustizia Ivan Illich e Alexander Langer con l’autore Mauro Bozzetti, docente all’università di Urbino. Nel chiostro il mercatino a km zero dei produttori agricoli locali. Verso l’aia e nel parco L’arcipelago e l’arcobaleno: stand dell’ associazionismo e del volontariato ecologico e sociale. Non mancheranno la tradizionale lucciolata notturna (“per ritrovare insieme il fascino delle notti d’estate…”) e l’ormai famosa Paella gigante, valenciana e vegetariana. Anche per questa occasione ‘Logos’ è media partner del progetto, per sensibilizzare i cittadini a riscoprire queste iniziative, semplici ma molto educative e di coinvolgimento.

