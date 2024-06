CAI a quota 300!

CAI da record! La sezione di Inveruno ha superato per la prima volta nella sua storia la quota dei 300 iscritti.

CAI da record! La sezione di Inveruno ha superato per la prima volta nella sua storia la quota dei 300 iscritti: “Siamo già a 311, mai successo prima – commenta il Presidente Francesco Barni – Ma da dieci anni in qua, il numero è cresciuto esponenzialmente e gradualmente, a parte una battuta d’arresto in concomitanza col Covid. La direzione intrapresa è quella giusta, le escursioni registrano sempre un buon numero di partecipanti, anche quelle più difficili”. Non solo escursioni, però: ora i volontari del CAI per tutto giugno e luglio saranno impegnati presso la palestra di Furato, dove hanno la parete di arrampicata, per insegnare ai bambini dell’oratorio feriale di Inveruno, Arconate, Busto Garolfo e delle Canossiane di Magenta ad arrampicare. “Ma la prossima uscita sarà una trasferta lunga: andremo dal 4 al 7 luglio in gita sul Gran Sasso in Abruzzo, con salita ai due Corni, il Corno Grande e il Corno Piccolo, e visita a Rocca Calascio, il castello di Ladyhawke e alla città de L’Aquila. Il CAI non si ferma mai!”.

