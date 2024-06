Estate di feste al Torchio

L’estate si avvicina a grandi passi, tempo di ritrovarsi a celebrarla con tanti eventi e iniziative anche a Inveruno.

L’estate si avvicina a grandi passi, tempo di ritrovarsi a celebrarla con tanti eventi e iniziative anche a Inveruno. L’Estate al Torchio si è già riaperta, ma ecco tutto il palinsesto da qui a ottobre, per non perdere nemmeno un evento: dal 20 al 23 giugno dalle 19.30, presso il Cortile del Torchio, si terrà … ARREMBANDA. Banda in festa, quattro giorni di musica dal vivo a cura del Corpo Musicale Santa Cecilia, che si concluderà domenica 23 giugno dalle 18,30 presso il Parco comunale con il concerto in occasione del quarantesimo della Sezione bersaglieri di Inveruno della Fanfara Tramonti Crosta di Lonate Pozzolo. Sabato 29 giugno alle 19 presso il Cortile del Torchio si terrà una Cena con delitto, a cura di PalcAttak, con cucina a cura di Rockantina’s Friends; domenica 30 giugno alle 17.30 presso il parco Comunale si terrà il reading “Il mondo che vogliamo, agire invece di sperare”, di Nora Picetti, a cura di ANPI, sezione Martino Barni di Inveruno e Cuggiono. Dal 4 al 7 luglio è il momento di “Insema ai Pumpier da ca’ nosta”, momenti di musica e convivialità a cura dell’Associazione Amici dei Pompieri ODV. Dall’8 al 14 luglio dalle 19.30 presso il T(h)ree Park di Via Modigliani si terrà il SOI Summer Park. Grande attesa per Rockantina da giovedì 18 luglio a domenica 21: presso il Cortile del Torchio, quattro serate di musica e cibo con i Crazy 90’s, Molella, Women of Rock e The Sunny Boys.

