Mantovani: doppio successo

Fosse un film potrebbe intitolarsi: “Mario, il ritorno”. Sì, perchè in un sol giorno Mario Mantovani fa un tuffo ‘nel passato’ tornando ad essere, insieme, Europarlamentare e sindaco di Arconate. Mantovani, che aveva promesso di raccogliere un gran numero di voti, è risultato terzo nelle preferenze, superato solo da Giorgia Meloni e Carlo Fidanza. In precedenza, era stato deputato al Parlamento Europeo dal 1999 al 2009 con Forza Italia. Nato il 28 luglio 1950 a Varese, Mantovani ha ricoperto numerosi ruoli politici, soprattutto in Lombardia, inclusi incarichi come Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel governo Berlusconi IV e vicepresidente e assessore alla Sanità della Regione Lombardia nel 2013, sotto la presidenza di Roberto Maroni. Oltre alla politica, Mantovani è stato attivo anche nel settore imprenditoriale e in iniziative sociali e culturali legate al territorio lombardo. Nelle elezioni amministrative, la maggioranza degli elettori ha dato fiducia alla lista di centrodestra "Forza e Coraggio", capeggiata da Mantovani, che ha sfidato il sindaco uscente Sergio Calloni della lista di centrosinistra "Cambiamo Arconate". Calloni è rimasto vicino a Mantovani durante lo spoglio delle schede, ma non è riuscito a prevalere, perdendo per qualche centinaio di voti. ‘Forza e Coraggio’ ha vinto con 1.936 voti (52%) contro i 1.787 voti (48%) di ‘Cambiamo Arconate’. Subito si è insidiato il nuovo Consiglio Comunale: vice sindaco e istruzione a Fabio Gamba, edilizia e viabilità a Lelia Invernizzi, lavori pubblici a Maurizio Rolfi, sociale a Cristina Torno. “Con questa doppia vittoria è la soddisfazione più grande della mia vita - ci ha commentato pochi minuti dopo lo scrutinio - con il contattto diretto con la gente i sentimenti danno ancora più soddisfazione. Se per le Europee c’era grande speranza, qui in paese era tutto più incerto. Grazie ad Arconate che mi fa riprendere il cammino con loro”.

