'Il Germoglio': reinserimento ex detenute

E' nata nel 1991 con l'intento di fornire servizi educativi per bambini e adolescenti. Con il tempo, la cooperativa 'Il Germoglio' ha ampliato lo spettro delle sue attività giungendo anche a occuparsi del reinserimento delle ex detenute all'interno del contesto lavorativo e sociale.

E' nata nel 1991 con l'intento di fornire servizi educativi per bambini e adolescenti. Con il tempo, la cooperativa 'Il Germoglio' ha ampliato lo spettro delle sue attività giungendo anche a occuparsi del reinserimento delle ex detenute all'interno del contesto lavorativo e sociale. Chi vorrà conoscere di che cosa il sodalizio si occupi e sostenerlo lo potrà fare sabato 22 e domenica 23 giugno sul sagrato delle chiese della Comunità Pastorale Santa Maria in Binda. "Il Germoglio - spiega l'associazione nella sua nota di presentazione - si occupa di progetti rivolti principalmente a soggetti in situazione di svantaggio sociale per i quali l'aspirazione dalla dignità risulta essere un obiettivo difficile se disgiunto da un percorso di avviamento al lavoro".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!