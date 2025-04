Le tecniche di primo soccorso pediatrico saranno al centro di un appuntamento in programma al salone dell'oratorio sabato 12 aprile dalle 14.30 alle 17.30.

Dalle nozioni sul da farsi in caso di un bambino a rischio di soffocamento al come affrontare le convulsioni febbrili. Le tecniche di primo soccorso pediatrico saranno al centro di un appuntamento in programma al salone dell'oratorio di Casorezzo sabato 12 aprile dalle 14.30 alle 17.30. A occuparsi di dare informazioni al riguardo sarà Susanna Francesca Corazza. L'appuntamento è organizzato dal comune in collaborazione con il gruppo Genitoriinassociazione e la parrocchia di San Giorgio martire. Saranno date anche alcune indicazioni riguardo alle modalità con cui medicare le ferite. L'ingresso è libero.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!