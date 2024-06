La biblioteca comunale di Magnago propone anche quest’anno un concorso estivo di lettura, dedicato ai ragazzi di età compresa tra i 6 e gli 11 anni.

La biblioteca comunale di Magnago propone anche quest’anno un concorso estivo di lettura, dedicato ai ragazzi di età compresa tra i 6 e gli 11 anni. Ogni partecipante riceverà una scheda da completare con dei timbri in base al genere di libro letto: la scheda andrà riconsegnata a fine concorso. Un’ altra occasione per avvicinare i ragazzi alla lettura, vivere sempre nuove avventure e farsi coinvolgere in tante coinvolgenti storie.

