'Cresce chi legge'

Promuovere la lettura ad alta voce ai bambini fin dal loro primo anno di vita. E' l'iniziativa pensata a Magnago e in programma domenica 19 novembre alle 16.30 in biblioteca, appunto per i bimbi nati nell'anno 2021 e 2022. In questa occasione, verrà presentato 'Nati per Leggere', un progetto nazionale promosso dalla collaborazione tra l'Associazione Italiana Biblioteche, l'Associazione Culturale Pediatri e il Centro per la Salute del Bambino. Ma non finisce qui, perché ogni anno, i nuovi nati e le loro famiglie saranno invitati a conoscere la proposta di lettura. Chi fosse interessato a partecipare, dovrà confermare la presenza scrivendo a biblioteca [at] comune [dot] magnago [dot] mi [dot] it o chiamando il numero 0331/309196 durante gli orari di apertura della biblioteca, in modo da poter garantire la migliore gestione dell 'evento.

