Gatti 'bis': ecco la giunta

Nel segno della continuità. Tre conferme e una new entry, infatti, per la giunta del neo rieletto sindaco di Vanzaghello, Arconte Gatti.

Nel segno della continuità. Tre conferme e una new entry, infatti, per la giunta del neo rieletto sindaco di Vanzaghello, Arconte Gatti. E così, se da una parte proseguono nel loro percorso a fianco del primo cittadino, Doris Giugliano (con le deleghe a istruzione, biblioteca, cultura e personale, oltre a capogruppo di maggioranza), Simona Giudici (politiche sociali, ambiente ed ecologia) e Claudio Zara (lavori pubblici e urbanistica), dall’altra ecco che in squadra si aggiunge Edoardo Zara (bilancio, comunicazione e associazioni, nonché vicesindaco), che nei cinque anni appena passati aveva comunque già ricoperto il ruolo di consigliere. Al primo cittadino, invece, restano in carico salute e sicurezza, mentre per quanto riguarda i consiglieri: Emanuele Gatti si occupa di tradizioni locali, attività commerciali ed eventi, Adelia Gementi di politiche sanitarie, Carlo Perotta di viabilità e risparmio energetico e Luca Zecchin di attività sportive e giovani. Ma per conoscere la nuova giunta, l’appuntamento è il 25 giugno alle 21, in occasione del primo consiglio comuanle.

