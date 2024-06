Vanzaghello: il futuro consiglio comunale

Otto in maggioranza e quattro sui banchi dell'opposizione. Chi siederà, insomma, in consiglio comunale a Vanzaghello?

Otto in maggioranza e quattro sui banchi dell'opposizione. Chi siederà, insomma, in consiglio comunale a Vanzaghello? A fianco del riconfermato sindaco Arconte Gatti, allora, ecco Doris Giugliano, Edoardo Zara, Emanuele Gatti, Simona Giudici, Claudio Zara, Luca Zecchin, Adelia Gementi e Carlo Perotta. In minoranza, invece, Rino Giani Gian Battista Gualdoni, Alessandra Giani e Danilo Montagnana.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!