Don Gabriele al S. Gerardo

Una scelta di fede molto importante per il coadiutore della Comunità Santo Crocifisso: andrà al San Gerardo di Monza. Al suo posto arriva don Luca Rago.

Un nuovo cambio, a distanza di pochi anni, per la comunità Pastorale Santo Crocifisso di Castano Primo e Buscate. L'annuncio è arrivato la scorsa domenica ma il percorso, che ha portato al cambiamento, si è sviluppato negli ultimi mesi.

"Dal prossimo settembre il vostro vicario parrocchiale, don Gabriele Catelli lascerà la vostra comunità. In quest’anno, attraverso un discernimento maturato con me, si è sviluppata in lui un’attenzione al mondo della sofferenza e della pastorale sanitaria. Quindi da settembre egli sarà nominato cappellano e vicario parrocchiale dell’ospedale S. Gerardo in Monza. Ringrazio don Gabriele per il ministero svolto in mezzo a voi nella pastorale giovanile e lo ringrazio per la scelta maturata nel ministero presbiterale accogliendo questa nuova chiamata del vescovo - spiega nella sua lettera alla comunità il vescovo ausiliario Luca Raimondi - Ringraziando il Signore e la Chiesa di Milano, nonostante la carenza di clero, ci sarà un nuovo prete per la pastorale giovanile della vostra comunità. Si tratta di don Luca Rago. Don Luca originario di Milano è nato nel 1979 ed diventato prete nel 2018; attualmente è vicario parrocchiale per la pastorale giovanile presso la parrocchia dei Santi Martiri Nereo e Achilleo in città di Milano".

