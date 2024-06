Corrado D'Urbano neo primo cittadino di Cornaredo

L'erede di Yuri Santagostino ha un nome. Nuovo sindaco di Cornaredo è Corrado D'Urbano, candidato di Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia che ha ottenuto 5248 preferenze pari al 52.36 per cento.

L'erede di Yuri Santagostino ha un nome. Nuovo sindaco di Cornaredo è Corrado D'Urbano, candidato di Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia che ha ottenuto 5248 preferenze pari al 52.36 per cento. D'Urbano ha preceduto Mario Barlocchi , candidato di Pd Barlocchi sindaco, Sinistra per Cornaredo Solidarietà Ambiente e Lavoro e Domani in Comune che si è fermato a 4774 pari al 47,64 per cento. Dieci i seggi per la lista vincitrice, sei per l'opposizione. Hanno votato 10377 elettori su 16804 pari al 61,75 per cento. Le schede nulle sono state 237, le bianche 118. Nel 2019, in una corsa a tre, Santagostino si impose con 6644 voti precedendo Renato Laviani del centrodestra e Marco Cardillo dei Cinquestelle.

