Il sindaco Santagostino si è dimesso

Legato a Cornaredo lo sarà sempre. Yuri Santagostino, però, non dichiarerà più l'operoso amore per il paese da sindaco, ma da presidente del gruppo Cap che annovera circa duecento comuni del territorio. Un nuovo incarico per il quale ha dato le dimissioni da primo cittadino. "E' stata una scelta difficile - scrive - ma questo lo potete immaginare, mi occuperò di Cornaredo e altri duecento comuni con un ruolo diverso in un settore strategico come quello dell'acqua nel pieno di un'emergenza climatica". L'ormai ex sindaco cornaredese afferma di avere compiuto una scelta "consapevole" e di essere "cresciuto tantissimo" grazie al suo ruolo di sindaco. "Quando ero ragazzo - prosegue- sognavo di diventare sindaco della mia comunità, di mettermi al servizio dei miei concittadini, ho realizzato quel sogno a trent'anni e mi sento fortunato per questo". Una carica, quella di sindaco, che si porterà cucita sul cuore per tutta la vita. "L'opportunità che mi si presenta - aggiunge - è davvero importante per me, per il percorso che ho fatto in questi anni, ma anche per le persone che mi sono più vicine, un riconoscimento per il lavoro fatto in questi anni a Cornaredo da una grande squadra". Essere sindaco è stato per lui "Un onore enorme, faticoso ma entusiasmante e straordinario".

