Mario Barlocchi candidato del Centrosinistra

Il Centrosinistra di Cornaredo ha scelto il suo candidato. Per le prossime elezioni ha, infatti, deciso di puntare su Mario Barlocchi, figura molto conosciuta in paese per esserne uno dei medici di base. Barlocchi non rappresenta precisamente un neofita avendo ricoperto la carica di primo cittadino del paese nel periodo compreso tra 1990 e 1995. "Il Partito Democratico Cornaredo e Sinistra per Cornaredo - spiegano le liste che lo appoggiano in una nota - giudicano positivamente il lavoro svolto dall'amministrazione comunale recente (con Yuri Santagostino, sindaco poi dimissionario in quanto ha assunto l'incarico di presidente del gruppo CAP) e intendono confermare la loro collaborazione, altro resta da realizzare ma abbiamo aperto la strada alla prossima amministrazione per continuare a migliorare Cornaredo". Le due liste fanno riferimento, in modo particolare, a riqualificazione del mercato in piazza Libertà, costruzione della nuova mensa nelle elementari di via don Sturzo e ampliamento del centro anziani Il Melograno. Barlocchi sarà presentato ufficialmente alla cittadinanza martedì 5 marzo alle 21 nella sala mostre del palazzo della Filanda.

