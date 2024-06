Elezioni Bernate: i numeri della vittoria di Ottolini

Testa a testa fino all'ultima scheda per i candidati Ottolini e Colombo. Affluenza ai seggi del 70,36%.

Quarantesette i voti che hanno permesso al candidato Alessio Ottolini di aggiudicarsi la carica di sindaco di Bernate. Un vero e proprio testa a testa in tutti e tre i seggi che ha tenuto i candidati con il fiato sospeso fino all'ultima scheda scrutinata. Cambio al vertice dunque per Bernate che dopo quindici anni, dieci con Osvaldo Chiaramonte e cinque con Mariapia Colombo, vede la lista 'Un passo in avanti' staccare gli avversari e conquistare la fascia tricolore. "Ringrazio tutti i cittadini che ci hanno dato fiducia - il primo commento del neo sindaco Ottolini - da oggi lavoreremo per tutti i cittadini. Siamo pronti". Scrutini chiusi con il 70,36% dei votanti, di cui 710 voti al nuovo sindaco, 663 preferenze alla lista del sindaco uscente Mariapia Colombo e chiude Osvaldo Chiaramonte con 336 voti.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!