Maggioranza e opposizione a Nosate

E dopo i numeri e le preferenze, è tempo di conoscere chi andrà in consiglio comunale. Chi siederà, allora, sui banchi della maggioranza e della minoranza nella massima assise cittadina? Partiamo dall'Amministrazione comunale di 'Nosate Nuova': Giuseppina Carmen Tonella, Davide Imo, Evelyn Colpo, Ivan Gamba, Alice Bovo, Amedeo Raise e Florida Xherahu. In opposizione tra le fila di 'Nosate Rinasce', invece, Stefania Paccagnella, Alice Spreafico e Monica Munzio Compagnoni.

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!