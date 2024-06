'Nosate Nuova' ha preso 255 voti

255 voti pari al 61,3%: questi i numeri con cui la lista civica 'Nosate Nuova' e il suo candidato sindaco Roberto Cattaneo si sono riconfermati alla guida del paese. La sfidante Stefania Paccagnella e la civica 'Nosate Rinasce' hanno ottenuto, invece, 143 preferenze (34,4%). A chiudere Forza Nuova con 9 voti (2,2%). Per Nosate, allora, comincia ufficialmente il terzo mandato di Cattaneo, diventato primo cittadino per la prima volta nel 2014.

