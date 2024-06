Sergio Calloni, candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative, lancia un appello ai suoi concittadini.

Ultime ore di campagna elettorale per i candidati alle Elezioni Amministrative di sabato 8 e domenica 9 giugno.

L'APPELLO AL VOTO DI ALESSIO OTTOLINI - UN PASSO IN AVANTI

Concretezza, semplicità e buon senso: votate Cambiamo Arconate perché il nostro sindaco, Sergio Calloni, negli ultimi 5 anni ha governato come un buon padre di famiglia, inaugurando opere e servizi, riducendo comunque il debito del Comune. È stato il sindaco di tutti, nessuno escluso, vicino ai cittadini anche nei momenti più drammatici della pandemia. Il sindaco che ha unito, e non diviso: uno stile lontano da quello di chi – in passato – ha spaccato il paese in amici e

nemici, quando c’era da avere paura ad esprimere una critica. Abbiamo un programma serio, credibile e davvero realizzabile: promettiamo solo ciò che possiamo mantenere. E allora vi chiediamo fiducia per proseguire, per altri 5 anni, con Sergio Calloni. Per disegnare insieme l’Arconate del domani.

LISTA - Gimmy Arena, Francesco Colombo, Marzia Fumagalli, Giulio Garegnani, Gaia Gorla, Roberto Macrì, Maddalena Mileo, Alessandro Pisoni, Giacomo Pisoni, Alessandra Poma, Francesca Rolfi e Silvia Zanzottera.

