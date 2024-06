Mantovani e il ritorno per Arconate

Mario Mantovani torna a candidarsi alle prossime elezioni amministrative di sabato 8 e domenica 9 giugno nel comune di Arconate.

Ultime ore di campagna elettorale per i candidati alle Elezioni Amministrative di sabato 8 e domenica 9 giugno.

L'APPELLO AL VOTO DI MARIO MANTOVANI - FORZA E CORAGGIO

In questi anni Arconate è scivolata verso il degrado, l'ho visto e vissuto quotidianamente senza avere gli strumenti per poter intervenire. Oggi l'amore per Arconate mi spinge a rimettermi in

gioco e ad occuparmi del nostro presente e futuro. Il valore di un sindaco e di ogni amministratore sta soprattutto nella capacità di mantenere gli impegni, perché un programma elettorale è un patto d'onore stretto con i cittadini. Ciò che siamo riusciti a realizzare nei 13 anni delle mie amministrazioni sono opere concrete, sono li da vedere, e dureranno nel tempo. Abbiamo oggi la possibilità di continuare nel percorso tracciato per un'Arconate a misura d'uomo, dove non mancheranno nessuno dei servizi essenziali per i giovani, gli anziani e le famiglie, dove sia bello vivere ed incontrarsi con un sorriso e dove ogni Arconatese non si senta mai solo. Noi ci siamo, io ci sono, con tutto il nostro entusiasmo e la disponibilità di sempre.

LISTA - Stefano Poretti, Alessandra Inzaghi, Fabio Gamba, Alessio Blumetti,

Giorgia Cosenza, Giuliana Frigerio, Lelia Invernizzi, Pietro Monolo, Giorgia Pisoni, Giovanni Rolfi, Cristina Torno e Giorgio Ukmar Morlacchi.

