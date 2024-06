Colombo tenta il bis

Ultime ore di campagna elettorale per i candidati alle Elezioni Amministrative di sabato 8 e domenica 9 giugno.

L'APPELLO AL VOTO DI MARIAPIA COLOMBO - NEL FUTURO INSIEME

Votate la lista n. 3 Bernate e Casate – Nel futuro insieme principalmente per tre ragioni. Abbiamo amministrato affrontando l’emergenza pandemica, realizzato opere che da anni erano sulla carta e

nuovi progetti, erogato tutti i servizi necessari a fronte di una oculata gestione delle risorse. Ci presentiamo agli elettori di Bernate e Casate con una squadra che ha il 30% dei candidati di età inferiore ai 30 anni ed è ai giovani che va data la possibilità di avvicinarsi alle Istituzioni. Abbiamo preparato un programma condiviso da tutta la squadra, tenendo conto della fattiva concretezza delle azioni e mettendo al centro il cittadino e i suoi bisogni.

LISTA - Roberto Garavaglia, Giorgio Zarinelli, Ferdinando Rodella, Emilia Garavaglia, Maria Francesca Zarinelli, Cristian Grolla, Mara Balasso, Guido Baroli, Samuele Costanzo e Martina Colombo.

