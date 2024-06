Marina Roma e il suo appello per il bis

Marina Roma, attuale sindaco uscente di Marcallo con Casone e candidata alle amministrative del prossimo 8 giugno, lancia l'ultimo appello al voto ai suoi elettori.

Ultime ore di campagna elettorale per i candidati alle Elezioni Amministrative di sabato 8 e domenica 9 giugno.

L'APPELLO AL VOTO DI MARINA ROMA - CENTRODESTRA MARCALLO CON CASONE

Perché votare Marina Roma che si presenta con il Centrodestra unito? Perché rappresenta una squadra che unisce tradizione a innovazione. La tradizione è rappresentata dal gruppo Lega che porta esperienza e capacità istituzionale, elementi non banali per essere bravi amministratori. Il nuovo è costituito da un gruppo civico, che in questi anni si è dato molto da fare per il

paese, formato da giovani e da candidati provenienti dal mondo delle associazioni, e da candidati di Fratelli d’Italia e Forza Italia: persone conosciute e radicate nel paese, che completano una coalizione responsabile in linea con gli altri livelli istituzionali.

LISTA - Roberto Valenti, Oscar Zorzato, Marisa Piroli, Maurizio Fassi, Carmelina Giampaola Chiavazzo, Marco Rossi, Daniela Tartaglia, Antonio Chiodini, Luigi Calcaterra, Massimiliano Lazzari, Rita Berardi e Francesco Marotta.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!