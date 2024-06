Fontane danzanti e luminose

Luci, colori e musiche: la magia delle fontane luminose e danzanti ha conquistato il centro di Castano. In tanti in piazza Mazzini, infatti, alla vigilia del 2 giugno.

