Interventi in Parrocchia

La Parrocchia di San Mauro ha presentato alla comunità il progetto di rifacimento del tetto e di restauro della facciata della chiesa parrocchiale. “Le piogge torrenziali di un paio di anni fa hanno causato l’allagamento dell’edificio – spiega Walter Villa, l’architetto che sta seguendo i lavori – Per questo, fu approntata una copertura provvisoria in lamiera, che ora va necessariamente sostituita. Già la chiesa, quando fu eretta a inizio anni Cinquanta, fu edificata in economia. Poi, mentre Don Gesuino era parroco, fu rifatta la copertura con dell’eternit, che venne ricoperta con del polistirolo e della guaina catramata. Ma ora non tiene più”. I progetti presentati prevedono due tipi di copertura: una metallica, di colore rosso, che simula l’effetto tegola, fatta in ottica di manutenzione tra una decina di anni; e una grigia, in scandole di ardesia. “Ora la proposta di copertura dovrà passare attraverso l’esame della Curia e successivamente della Sovrintendenza”. Per quanto riguarda la facciata, invece, occorre fare una manutenzione ordinaria, con il rifacimento della tinteggiatura e dell’intonaco ammalorato: “Non solo, vanno completati i rivestimenti in cotto sopra il porticato e accanto alle porte d’ingresso - prosegue Villa – E poi la finestrona ha subìto un distacco del fermavetro, quindi va messa in sicurezza perché è pericolosa. Infine, prevediamo una messa in sicurezza anche della salita al campanile perché l’attuale scala a pioli non è a norma”. Concludendo, una parte di lavori sarà destinata anche al rifacimento della copertura della casa parrocchiale, retrostante la chiesa di San Mauro: “Anche in questo caso, le tegole sono da sostituire e l’orditura sottostante è tutta marcia, quindi si rendono urgenti i lavori”. Parlando di costi, per quanto riguarda il rifacimento del tetto della casa parrocchiale, il tutto si attesta intorno ai 50 mila euro, “mentre per quanto riguarda la copertura del tetto e il restauro della facciata della chiesa, il preventivo si aggira sommariamente intorno ai 400 mila euro”.

