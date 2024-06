Ultimo appello di Coatti

Ultime ore di campagna elettorale per i candidati alle Elezioni Amministrative di sabato 8 e domenica 9 giugno.

L'APPELLO AL VOTO DI FAUSTO COATTI - CIVICA MARCALLO CON CASONE

Siamo al termine di una campagna elettorale intensa, bella, concreta. Abbiamo incontrato tante persone e ne siamo usciti rafforzati, confermati nei nostri propositi e con nuovi spunti e idee. Abbiamo raccontato il nostro programma, i nostri progetti, i nostri sogni. Abbiamo rafforzato i legami con la popolazione di Marcallo con Casone, che ci chiede un cambiamento. Ci siamo,

siamo pronti a impegnarci per il nostro Comune, ad amministrare nell’interesse di tutti, in modo puntuale, trasparente, leale. Lo facciamo perché amiamo Marcallo con Casone e la sua gente. Invitiamo perciò tutti ad andare a votare l’8 e 9 giugno, perché il voto è l’arma più forte e democratica che abbiamo.

LISTA - Walter Bramé, Laura Calanni, Alessandro Chiodini, Chiara Coatti,

Mattia Colombo, Joele Grassi, Luca Nebuloni, Luigi Oldani, Elisa Portaluppi, Diana Saibanti, Lorenza Strada e Elisabetta Valenti.

