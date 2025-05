Finto incidente: truffa sventata dalla Polizia locale

Inscenano il finto incidente e così cercano di mettere a segno una truffa. Ma il raggiro fallisce per la prontezza di intervento della Polizia locale.

Inscenano il finto incidente e così cercano di mettere a segno una truffa. Ma il raggiro fallisce per la prontezza di intervento della Polizia locale. L'episodio nei giorni scorsi a Castano quando Uno dei malfattori infatti, dopo aver inscenato un finto sinistro ed aver segnato con dei pastelli la macchina della vittima, aveva preteso ben mille euro per il finto danno. Non avendo l’anziano al seguito tale cifra, aveva allora concordato di seguirlo a casa per farsi consegnare i denari. Solo il tempestivo intervento della pattuglia in abiti borghesi permetteva di interrompere l’azione. Il truffatore, nella repentina azione veniva colto con ancora nella disponibilità e pronti all’uso i pastelli e gessetti con cui aveva segnato la macchina della vittima, oggetti che venivano quindi posti sotto sequestro penale. Dalla fattiva collaborazione con la Stazione Carabinieri di Castano Primo emergeva dal controllo in banca dati interforze che l’uomo, un pluripregiudicato di nazionalità italiana era anche gravato da un rintraccio, in quanto destinatario di misura di prevenzione era di fatto irreperibile all’indirizzo di residenza. Al termine degli accertamenti il soggetto veniva deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di tentata truffa aggravata e richieste per ambedue misure di prevenzione. Grande apprezzamento da parte dei familiari della vittima quando apprendevano che la truffa era stata sventata solo grazie al tempestivo intervento degli agenti. “Un’altra importante operazione messa in campo dal nostro Comando di Polizia Locale – commenta l’Assessore Carlo Iannantuono – Una presenza sempre fondamentale sul territorio, in ottica appunto di prevenzione, repressione e contrasto di episodi di microcriminalità e che possono ledere la tranquillità di chi vive o lavora in città. Come Amministrazione Comunale è massima l’attenzione per garantire una sempre maggiore sicurezza”.

