Bonalli: "Sappiamo cosa fare e come farlo"

Elezioni dell'8 e 9 giugno: l'appello al voto della candidata sindaco Carola Bonalli e della lista 'Insieme Progettando Castano'. "Sappiamo cosa fare e come farlo".

Ultime ore di campagna elettorale per i candidati alle Elezioni Amministrative di sabato 8 e domenica 9 giugno.

L'APPELLO AL VOTO DI CAROLA BONALLI - INSIEME PROGETTANDO CASTANO

Sono una castanese che da dieci anni si è messa al servizio della comunità. Per vent’anni ho amministrato un’azienda, ho una conoscenza completa del Comune e, soprattutto, ho instaurato un rapporto diretto, leale e quotidiano con voi cittadini. Sono una sportiva. La mia candidatura nasce nel segno della continuità, ma la mia squadra si è arricchita delle sensibilità e competenze di nuovi candidati. Abbiamo un programma concreto e realizzabile. Ambisco ad essere la prima sindaca di Castano: lavorerò per una città giusta, inclusiva, prospera. Votatemi: so cosa fare e come farlo.

LA LISTA

Giuseppe Pignatiello, Andrea Osellame, Ilaria Crespi, Marco Famà, Cristina Vismara, Silvia Valsecchi, Flavio Gajo, Giovanni Marino, Fabio Girolametti, Silvia Meloni, Barbara Rossi, Sara Iovane, Cristina Colombo, Giada Castellani, Cristiano Invernizzi e Lorella Giannino.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!