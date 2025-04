Abbandona fusti di olio esausti

La Polizia Locale è risalita al presunto autore, individuato anche grazie alle telecamere, e ha evitato il disastro ambientale mettendo in sicurezza il materiale abbandonato.

Continua senza sosta l’attività investigativa da parte del Nucleo Contrasto Abbandono Rifiuti del Comando di Polizia Locale di Bareggio. E’ stato individuato e denunciato il presunto autore dell’abbandono di un fusto e due lattine di olio auto esausto nelle campagne in via Pedroli. Si tratta del titolare di una ditta che si occupa di sgombero cantine e appartamenti.

La Polizia Locale ha evitato il disastro ambientale provvedendo tempestivamente alla rimozione e messa in sicurezza del materiale abbandonato. La rottura o l’apertura dei contenitori avrebbe infatti causato lo sversamento di oltre due quintali di olio nella roggia destinata all’irrigazione dei campi.

“Faccio i complimenti al Comando di Bareggio per questa ennesima operazione relativa all’abbandono dei rifiuti – dichiara il vicesindaco e assessore alla Sicurezza, Roberto Lonati -. Un risultato ottenuto grazie alle videocamere presenti sul territorio comunale e al lungo lavoro di indagine portato avanti dalla Polizia Locale. A questo proposito, voglio rassicurare i cittadini che spesso ci scrivono ‘invocando’ la videosorveglianza: telecamere e fototrappole sul nostro territorio ci sono e funzionano e questa è una prova”.

