Studenti da premio. 23, infatti, gli alunni di Magnago e Bienate, tra Secondarie di primo e secondo grado, che hanno ricevuto, in sala consiliare, le borse di studio. “Una serata per me molto importante ed emozionante sia come assessore sia come insegnante”, commenta l’assessore Federica Berlanda, che ha anche regalato un libro a tutti i premiati con una dedica speciale “Per aspera ad astra”, invitandoli a non arrendersi davanti alle difficoltà, ma a lottare per raggiungere le “stelle”.

