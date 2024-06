Speciale Elezioni / Castano Primo - Ecco il programma di Roberto Colombo e del suo gruppo per le elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno.

Si avvicina il voto amministrativo dell’8 e 9 giugno e abbiamo voluto chiedere a tutti i candidati del nostro territorio una sintesi del programma che vogliono realizzare nel loro comune. I seggi sono aperti dalle 15 alle 23 di sabato 8 giugno e dalle 7 alle 23 di domenica 9 giugno. L'elettore si reca al seggio con la tessera elettorale (va verificato che ci sia spazio per un timbro, altrimenti occorre chiedere una nuova tessera all'ufficio elettorale del proprio comune) e un documento di riconoscimento con fotografia: va bene la carta d'identità, oppure un tesserino rilasciato da una pubblica amministrazione (sì ai tesserini degli ordini professionali, no all'abbonamento dei mezzi pubblici).

Castano di Centrodestra

Un progetto che parte da lontano, un gruppo di amici che ha saputo fare tesoro dei pregi e difetti, che ha compreso gli errori del passato e che oggi si presenta con un’esperienza pluriennale e competenza. La serietà del progetto risiede anche nel fatto che i simboli dei partiti non vengono nascosti ed anzi diventano un elemento distintivo ed un punto di forza. Dall’inizio di questa campagna elettorale vi abbiamo quindi parlato di competenza ed esperienza, ma ora aggiungiamo trasparenza, serietà e umiltà. Ad esempio, proporremo principalmente progetti che non andranno a pesare sulle spalle dei cittadini; abbiamo infatti visto l’enorme uso di risorse (ad esempio, per il campo sportivo: oltre 5 milioni di spesa, pari a 250 mila euro annui - oltre € 20 mila euro al mese - per vent’anni e con maxi rata finale) per opere ad uso e consumo di pochi (sacrificando altre priorità). I nostri punti principali sono condivisione delle scelte con i castanesi, collaborazione con le Amministrazioni di tutto il territoro e ricerca e promozione delle eccellenze territoriali.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!