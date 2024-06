"Noi con impegno e ascolto"

Speciale Elezioni / Castano Primo - Ecco il programma di Carola Bonalli e del suo gruppo per le elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno.

Si avvicina il voto amministrativo dell’8 e 9 giugno e abbiamo voluto chiedere a tutti i candidati del nostro territorio una sintesi del programma che vogliono realizzare nel loro comune. I seggi sono aperti dalle 15 alle 23 di sabato 8 giugno e dalle 7 alle 23 di domenica 9 giugno. L'elettore si reca al seggio con la tessera elettorale (va verificato che ci sia spazio per un timbro, altrimenti occorre chiedere una nuova tessera all'ufficio elettorale del proprio comune) e un documento di riconoscimento con fotografia: va bene la carta d'identità, oppure un tesserino rilasciato da una pubblica amministrazione (sì ai tesserini degli ordini professionali, no all'abbonamento dei mezzi pubblici).

Insieme Progettando Castano

Ripartiamo da dieci anni di Amministrazione, di impegno e di ascolto. Partendo dalle tante cose fatte, vorremmo per prima cosa terminare i lavori ancora in itinere, lavori finanziati ma non ancora cantierizzati o non ancora terminati: piazza San Zenone, sottopasso di via Lonate, parcheggio di via Giolitti, palestrina di via Acerbi, polo Bibliomuseale, efficentamento energetico scuole via Giolitti, nuovi laboratori scuole via Acerbi. Poi abbiamo naturalmente una serie di altri progetti e idee: asfaltature per 1.000.000 di euro, Castano città studi, trasporto pubblico per i bimbi delle scuole, ma anche per gli altri cittadini, parcheggio sotterraneo in piazza mercato, telemedicina per gli anziani e le persone fragili, una cooperativa comunale, terrazze sul canale Villoresi, nuovi interventi di ammodernamento e di sviluppo delle scuole, corsi sui mestieri di una volta, affitti calmierati, nuova dote sport comunale. Se verremo eletti ci taglieremo lo stipendio e alla fine del mandato useremo le somme per regalare alla cittadinanza un progetto condiviso.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!