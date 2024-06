Rifiuto o riciclo?

A fine maggio i volontari del circolo Legambiente ‘Massimo Scalia’ di Buscate hanno accompagnato i ragazzi e le ragazze delle prime classi medie a un'uscita didattica sul tema ‘rifiuti’ nel parco Pratone e presso la piattaforma ecologica. L’evento si ripete da qualche anno e sempre con il medesimo obiettivo: sensibilizzare i ragazzi sull'importanza del riuso e di una corretta raccolta differenziata e insegnare loro a non abbandonare rifiuti nell'ambiente. I volontari ringraziano per la disponibilità gli insegnanti, il personale di Aemme Linea Ambiente e l'Amministrazione Comunale, che ha sostenuto l’iniziativa.

